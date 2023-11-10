«Вечная память солдату...» — на СВО погиб наш земляк

В ходе спецоперации погиб петрозаводчанин Владимир Анатольевич Коновалов.
О гибели на СВО нашего земляка сообщила врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.
В ходе специальной военной операции погиб житель Петрозаводска, боец артиллерийского взвода Владимир Анатольевич Коновалов (Белан).
«Выражаю от себя, города и петрозаводчан глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Владимира», — написала Инна Сергеевна.
«Вечная память солдату, вечная слава герою!» — добавила она.
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