Велосипедист пострадал в жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Правды велосипедист перелетел через руль и врезался в легковой автомобиль.

ДТП произошло в понедельник, 29 мая, в 17.03 на улице Правды, в районе пересечения с улицей Варламова.

Водитель легковушки поворачивал с улицы Правды налево, вопреки знакам на дороге. В это время вниз по улице двигался велосипедист. Пытаясь избежать столкновения, он резко затормозил, слетел с велосипеда и врезался в автомобиль. По предварительным данным, велосипедист получил травмы.

Момент аварии попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео было размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».