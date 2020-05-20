Верховный суд Карелии не нашел оснований для отмены результатов выборов в горсовет Сортавалы

Суд отклонил все жалобы проигравших кандидатов.

Верховный суд Карелии оставил в силе решения городского суда Сортавалы, который отказался удовлетворить иски об отмене итогов голосования на выборах в представительный орган местного самоуправления, состоявшихся 1 марта. Напомним, с такими исками в суд обратились проигравшие кандидаты от партии "Справедливая Россия", которые считают, что выборы в Сортавальский горсовет проходили с многочисленными нарушениями избирательного законодательства.

Верховный суд Карелии оставил без удовлетворения все восемь апелляционных жалоб на решения суда в Сортавале. Таким образом, как отметили в Центральной избирательной комиссии республики, карельские суды подтвердили законность мартовских выборов.

Как сообщала ранее "Столица на Онего", по итогам голосования в новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один кандидат "справедливороссов". 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы.