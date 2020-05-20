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Верховный суд Карелии не нашел оснований для отмены результатов выборов в горсовет Сортавалы

Новости. Политика
16:32, 21 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Суд отклонил все жалобы проигравших кандидатов.

Верховный суд Карелии оставил в силе решения городского суда Сортавалы, который отказался удовлетворить иски об отмене итогов голосования на выборах в представительный орган местного самоуправления, состоявшихся 1 марта. Напомним, с такими исками в суд обратились проигравшие кандидаты от партии "Справедливая Россия", которые считают, что выборы в Сортавальский горсовет проходили с многочисленными нарушениями избирательного законодательства.

Верховный суд Карелии оставил без удовлетворения все восемь апелляционных жалоб на решения суда в Сортавале. Таким образом, как отметили в Центральной избирательной комиссии республики, карельские суды подтвердили законность мартовских выборов.

Как сообщала ранее "Столица на Онего", по итогам голосования в новый состав горсовета Сортавалы не прошел ни один кандидат "справедливороссов". 12 из 15 депутатских мандатов достались кандидатам от партии "Единой России", один получила кандидат от КПРФ, а еще два – самовыдвиженцы. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2020-05-21 17:50:14
Поясните несведущему, а на что собственно это повлияет? Тех или не тех выбрали? Сортавала под участием в управлении СР резко станет ладожской ривьерой или что?
zanoza
2020-05-21 17:16:28
Рано радуетесь, злыдни, это не последняя судебная инстанция, точка в этом деле ещё не поставлена.
новый
2020-05-21 16:38:15
Решением суда удовлетворен.
кир
2020-05-21 16:57:51
Новый, так точно. :)
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