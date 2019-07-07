Вертолет доставил в Петрозаводск мужчину с разрывом сухожилий обеих ног

Пациента с тяжелой травмой из Сортавалы госпитализировали врачи санавиации.

По сообщению паблика "Национальная служба санитарной авиации", в Республике Карелия был выполнен один санитарный вылет по маршруту Сортавала – Республиканская больница, транспортирован пациент с разрывом сухожилий обеих ног.