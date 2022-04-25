Ветераны КПРФ в Карелии попросили Путина убрать «дурацкую драпировку» с Мавзолея Ленина

Представители старшего поколения КПРФ в Карелии написали обращение Президенту России Владимиру Путину с просьбой убрать драпировку с Мавзолея Ленина на время праздничного парада 9 мая.

В обращении говорится, что пантеон вождя, организатора и первого руководителя советского государства является святыней для миллионов граждан не только нашей страны, но и всего мира.

«От его стен участники парада 7 ноября 1941 года после речи Сталина с Мавзолея шли на фронт для защиты Москвы. К его подножью 24 июня 1945 года во время парада Победы были брошены фашистские знамёна и стяги.

Мавзолей В. И. Ленина всегда был и должен остаться в строю за созидание и обновление России. Пусть он — архитектурный памятник мирового искусства, стоит и радует всех нас без дурацких драпировок», — говорится в обращении ветеранов.

Инициаторами обращения стали ветераны Петрозаводска, которые уверены, что просьбу убрать драпировку с Мавзолея Ленина поддерживают не только сторонники КПРФ, но и большинство жителей Карелии, думается, и всей России.