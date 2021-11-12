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Ветеринарная аптека в Карелии продавала препараты с истекшим сроком годности

Новости. Общество
15:30, 23 Ноября 2021
фото: © freepik

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Суд привлек к ответственности предпринимателя из Олонца, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В начале 2021 года была проверена ветеринарная аптека в Олонце, принадлежащая индивидуальному предпринимателю.

В ходе проверки выяснилось, что в аптеке продавалось два препарата с истекшим сроком годности.

Кроме того, учет влажности и температуры велся непроверенным гигрометром, стеллажные карты оформлялись с нарушениями, а учет лекарственных препаратов, срок годности которых составлял менее одной трети от всего срока, не осуществлялся.

Специалисты Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении. Арбитражный суд Республики Карелия привлек предпринимателя к ответственности, назначив ему наказание в виде предупреждения.

Всего с начала года Россельхознадзор провел 15 проверок предприятий в сфере обращения лекарств в Карелии, из которых две были внеплановыми. В результате было составлено 15 протоколов, выписано 7 штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей и 4 предупреждения. Одно административное дело было прекращено судом, остальные находятся на рассмотрении.

Ветеринарные аптеки получили 7 предписаний об устранении выявленных нарушений.

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