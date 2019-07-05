ВИДЕО: До завершения строительства Белопорожских МГЭС в Кемском районе остается ровно полгода

О текущем положении дел на самом знаковом объекте в Карелии за последние годы рассказал представитель генподрядчика - исполнительный директор строительной компании "КСМ" Борис Жадановский.

"Позади 32 месяца упорной работы, впереди всего 6. Очевидно, что нам предстоит сделать ещё очень много, - сказал Жадановский. - Жаль, что нельзя всем желающим показать весь масштаб стройки. Она, без преувеличения, грандиозная, по крайне мере, для нашего региона. Нас регулярно посещают высокие региональные и федеральные гости, и те, кто приезжает на объект в первый раз, не могут скрыть удивления от увиденного. Масштаб строительства поражает. Рабочих вопросов, порой очень непростых, в процессе реализации проекта возникает много, что и не удивительно, объект по-своему уникальный. В постоянном взаимодействии с заказчиком ООО "Норд Гидро – Белый Порог" удаётся все вопросы урегулировать и решения находить.

На сегодняшний день работы ведутся на всех фронтах. Вообще, мы говорим "строительство Белопорожских малых гидроэлектростанций", а по сути, это несколько отдельных крупных объектов со специализированными работами на каждом: здания МГЭС и служебный корпус, грунтовая и водосливная плотины, открытое распределительное устройство и линии электропередач, зона затопления и т.д.

Мы продолжаем строительство двух зданий МГЭС. В финальной стадии работы на служебном корпусе, завершают работы электрики, проведут пуско-наладочные работы вентиляционщики и, можно сказать, что служебный корпус готов.

Большой объём работ выполнен по грунтовой плотине. На МГЭС-1 уже занимаемся укреплением откосов, укладываем георешётку, геотексиль и далее будет засеян газон. Те же работы несколько позже будут проведены и на противоположном берегу.

В июне удалось смонтировать боновые заграждения, которые не позволят грунту и мелкому природному мусору попасть в зону водозабора. От крупного мусора, к примеру, топляков, боновые заграждения не спасут, такой мусор будет остановлен сороудерживающими решётками. Обслуживающий персонал в процессе эксплуатации МГЭС будет периодически весь этот мусор убирать.

Ведём монтаж трёх сегментных затворов водосливной плотины. Это основная металлоконструкция, с помощью которой будет регулироваться поток воды в период паводков. Нам удалось выполнить эти работы до перекрытия русла, т.е. без воды, что, безусловно, технологически несколько проще и безопаснее.

Начали монтаж колонн эстакад на обеих гидроэлектростанциях под 100-тонную и 60-тонную лебёдки, которые будут в дальнейшем держать аварийные затворы. Смонтировали 80-тонный кран на МГЭС-2, это один из 4-проектных кранов, которые будут располагаться в зданиях МГЭС и использоваться в процессе эксплуатации гидроэлектростанций. В период строительства эти же краны будут задействованы при монтаже гидроагрегатов.

Что касается устройства турбин, то сейчас ведутся работы в нижнем ярусе турбины, в районе камеры рабочего колеса, в том месте, где будет происходить вращение. В настоящий момент ведутся работы по монтажу нижнего кольца направляющего аппарата на двух агрегатах на МГЭС-2 и пока на одном на МГЭС-1.

Большая и очень ответственная работа предстоит по врезке в существующую линию 220 кВ, которая снабжает электричеством город Костомукшу и Костомукшский ГОК. Сейчас ведутся подготовительные работы на смежных сторонах: на ГОКе с одной стороны и на Кривопорожской ГЭС с другой. Первый этап врезке начнётся уже в июле, второй запланирован на сентябрь.

Скажу ещё несколько слов о предстоящем перекрытии русла реки Кемь. При строительстве любой гидроэлектростанции перекрытие русла реки – это один из самых знаковых и, одновременно, самых сложных этапов. В начале июля мы приступим к этим работам, сначала будет перекрыт нижний банкет грунтовой плотины, затем верхний. Параллельно с этим будут производиться работы по перепуску строительных расходов (воды) через конструкции водосливной плотины. Водосливная плотина – это 3 пролёта по 6,250 м в ширину и 15 м в высоту. Мы начнём поэтапно закрывать каждый пролёт. После чего произойдёт наполнение водохранилища до проектных отметок. Это должно осуществиться в ноябре 2019 г. В данное время мы ведём подготовительные работы, занимаемся логистикой всех предстоящих процессов.

Сегодня на объекте в круглосуточном режиме трудятся порядка 270 человек. Вполне возможно, что в отдельные периоды, к примеру, когда будут приезжать специалисты по монтажу различного оборудования, это число может ещё увеличиться."

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