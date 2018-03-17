ВИДЕО: Дрифтера занесло на Кукковское кольцо

В Петрозаводске легковушка вылетела на кольцо после дрифта.

Инцидент произошел 17 марта в 05.50. Смотрите видео с 01 минуты 10 секунды.

"Пьяный лихач вылетел на Кукковское кольцо в обочину сегодня в 5:50 утра, шатаясь вышел из машины и стал ходить по проезжей части размахивая руками. Уже через 6 минут появляется машина ДПС, они о чем то беседуют с неадекватом и через минуту спокойно удаляются, оставив его дальше ходить по проезжей части и размахивать руками)) наверное чай пить торопились, и решили не задерживать", - утверждает участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Официальным подтверждением этой информации "Столица на Онего" не располагает.