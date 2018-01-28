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Новости. Культура
15:58, 28 Января 2018
фото: gufzm.ru

ВИДЕО: Легендарный рэпер Гуф высказался об аэропорте Петрозаводска

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Рэпер Гуф, в субботу выступивший в Петрозаводске, выложил в Instagram короткие видео, сделанные на концерте и в аэропорту.

Концерт Гуфа состоялся в клубе Zefir.

"Петрозаводск, спасибо!" – написал артист в Twitter после концерта.

А в Instagram, в историях, рэпер выложил короткие видео, сделанные во время своего выступления и в аэропорту карельской столицы.  

"Аэропорт города Петрозаводск. Мне кажется, я меньше аэропорта не видел в своей жизни", - прокомментировал Гуф.

Также он показал своим подписчикам, как выглядит зал ожидания.

Гуф (сценическое имя Алексея Долматова) – российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы Centr (в 2016 году группа объявила о распаде). Кроме того, является одним из основателей лейбла "ЦАО Records", а также основателем лейбла ZM Nation. 

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