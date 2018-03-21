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Новости. Криминал
07:15, 21 Марта 2018

ВИДЕО: Лицом в снег – полиция распространила кадры жесткого задержания молодых людей, которые похищали деньги у пенсионеров

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МВД Карелии распространило видео задержания трех молодых людей, которые представлялись сотрудниками социальных служб и обчищали стариков до нитки.

Как пояснили в МВД Карелии, преступная деятельность была пресечена в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска.

С середины прошлого года в органы внутренних дел Карелии стали поступать однотипные сообщения от пожилых граждан, пострадавших от краж. Большинство из них были совершены в Петрозаводске, но аналогичные преступления фиксировались в Кондопоге, Пряже и Сортавале.

Как рассказывали потерпевшие, а в основном ими оказывались женщины преклонного возраста, к ним домой приходил молодой человек. В некоторых случаях незнакомцев было несколько. Они представлялись сотрудниками социальной службы, которая выплачивает компенсации по коммунальным, медицинским и иным затратам. Кому-то предлагалась финансовая помощь от имени правительства. Обещанные субсидии не превышали 2000 рублей. При этом пенсионерам давали купюру номиналом 5000 рублей, с которой необходимо было дать сдачу. Примечательно, что никто из них и не замечал, что получил банкноту Банка приколов. Иногда пострадавшим предлагали купить некий лечебный аппарат, которые спасает от любых заболеваний. Во всех случаях пенсионеры вынуждены были пойти за деньгами к своим тайникам.

Однако на этом визит "соцработника" не заканчивался. Он проходил с хозяевами на кухню или в любую другую комнату, откуда не видна входная дверь и место хранения сбережений. Довольно долго гость общался с пожилыми людьми, записывал их жалобы и пожелания. Только после его ухода некоторые потерпевшие обнаруживали пропажу сбережений.

Большинство же из них понимали, что были обворованы, спустя продолжительное время. Особых примет никто из пострадавших сообщить не мог в силу плохого зрения и возраста.

"Очень приятный, воспитанный и грамотный юноша!" - так описывали потерпевшие "соцработника", после ухода которого обнаруживалось исчезновение сбережений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили 3 подозреваемых. При силовой поддержке Росгвардии они были задержаны. Один из них уроженец Петрозаводска, двое других - граждане соседнего иностранного государства.

Как стало известно, молодые люди познакомились на курсах сетевого маркетинга, проходивших в другом субъекте страны. В Карелию они приехали продавать различный товар, но спустя время поняли, что могут увеличить свой доход. Схема была проста: молодые люди вычисляли одинокого пенсионера, приходили к нему домой и, пока один отвлекал лживыми обещаниями компенсаций, остальные похищали деньги и ценности и уходили.

В настоящее время фигурантам инкриминируется не менее 12 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, по предварительным данным, превышает полмиллиона рублей. Однако у сотрудников полиции есть все основания полагать, что количество краж может быть больше.

Стражи порядка призывают граждан, кто пострадал от аналогичных противоправный действий, обращаться в полицию. Также полицейские просят поговорить с родителями и родственниками преклонного возраста о том, не приходили ли к ним подозрительные молодые люди. Не исключено, что кто-то из потерпевших до сих пор не заметил отсутствия сбережений.

Если вы пострадали от действий этих молодых людей, то сообщать об этом можно по телефонам: 8-999-094-52-05, 88142-715-104.

 

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Комментарии

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кир
2018-03-21 09:26:46
Должна быть стандартная процедура: ликвидированы при задержании.
mobikk
2018-03-21 08:04:46
Хм..Где ж "жесткое задержание" ? Пару сломанных рук и ног - для профилактики, чтоб после выхода из мест лишения были уже инвалидами и не повторили бы содеянное.
Гость
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