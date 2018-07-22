ВИДЕО: Ночью на Кукковке автомобиль сбил пешехода

Страшные кадры ночного ДТП в Петрозаводске попали на камеру наружного наблюдения.

В минувшую субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

После ДТП водитель доставил пешехода в лечебное учреждение, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".