ВИДЕО: Полиция ищет похитителя велосипедов, выходящего на дело с рыжим псом

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в ночной краже велосипеда.

Ночью 28 июня мужчина забрал велосипед у дома №15 по улице Энтузиастов.

Подозреваемый был одет в синюю куртку, зеленую рубашку-поло, синие джинсы. С ним находилась собака.

ЧП зафиксировано камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, как человек в темных очках и белой кепке в сопровождении рыжей собаки приближается к дому. Затем он похищает велосипед.



Полицейские просят всех, кто узнал данного человека, располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-906-209-60-90, 8-911-430-29-30 или 02 (с мобильного – 102).