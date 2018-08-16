ВИДЕО: Полиция ищет похитителя велосипедов, выходящего на дело с рыжим псом

По теме
Загрузка...
Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в ночной краже велосипеда.
Ночью 28 июня мужчина забрал велосипед у дома №15 по улице Энтузиастов.
Подозреваемый был одет в синюю куртку, зеленую рубашку-поло, синие джинсы. С ним находилась собака.
ЧП зафиксировано камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, как человек в темных очках и белой кепке в сопровождении рыжей собаки приближается к дому. Затем он похищает велосипед.
Полицейские просят всех, кто узнал данного человека, располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-906-209-60-90, 8-911-430-29-30 или 02 (с мобильного – 102).
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
13.08.2018 09:00
Обществоведение
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
10.08.2018 12:00
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
15.08.2018 10:27
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии