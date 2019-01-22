09:39, 22 Января 2019
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля
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Мужчина передвигается на серой "девятке" с ксеноновыми фарами, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение гражданина, причастного к краже автомобиля "ВАЗ-21110", совершенной в январе в районе ул. Сулажгорской.
Подозреваемый передвигается на автомобиле "ВАЗ-2109", цвет серебристый металлик с тонированными задним и боковыми стеклами. Передние фары оборудованы ксеноновыми лампами, задние фары тонированы. По бокам машины имеются молдинги черного цвета, литые спицевые диски.
Полиция просит всех, располагающих любой информацией о подозреваемом или местонахождении машины, сообщать по телефону: 8-921-455-28-85.
Конфиденциальность гарантируется.
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