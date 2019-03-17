ВИДЕО: После ремонта Советского моста на месте провала появился трамплин

В Петрозаводске водители шокированы качеством ремонта моста дорожного покрытия вблизи Советского моста через реку Лососинку.

Напомним, мост закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. До наступления температур, подходящих для укладки асфальта, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпали мелким щебнем. И вместо ямы здесь теперь образовался холм, который вынуждены преодолевать автомобилисты.

"Это и есть ремонт !? Впечатление, что бригада работала в составе слепых и безруких!", - комментируют петрозаводчане опубликованное в паблике "ДТП ПТЗ" видео с мостом.