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Новости. Происшествия
08:05, 12 Марта 2018

ВИДЕО: Последствия трагического ДТП с двумя погибшими в Муезерском районе заснял видеорегистратор очевидца

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Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия смертельной аварии с легковушкой и лесовозом, которая произошла в Муезерском районе Карелии 10 марта.

Напомним, трагическое ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 10 марта около 16.20 на 151-м километре автодороги "Кочкома-Госграница" (24-й километр автомобильной дороги "Ледмозеро – Костомукша").

Столкновение произошло на относительно прямом участке автодороги.

По информации республиканского Управления ГИБДД, в результате ДТП погибли два человека - женщина 1954 года рождения (жительница посёлка Ледмозеро) и мужчина 1951 года рождения (житель Костомукша). Еще один участник ДТП, мужчина 1959 года рождения, получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.

На портале ДТП ПТЗ появилось видео с регистратора очевидца трагического происшествия.

 

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Комментарии

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dgin
2018-03-12 11:02:57
Так там и дорога то вся запущенная на видио , не чищенная и не посыпанная .
кир
2018-03-12 09:07:56
Зачем смаковать трагедию?
Гость
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