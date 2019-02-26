ВИДЕО: Начальник МЧС по Карелии рассказал, где работает его сын

Начальник ГУ МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о своем сыне.

Как сказал Шугаев, его 28-летний сын проходит службу в одном из подразделений ГУ МЧС по республике.

"Обычный сержант в Центре управления кризисных ситуаций. Механиком работает. Ему эта работа нравится", - сказал Сергей Шугаев в интервью ГТРК Карелия.

"Я его не толкаю, он сам принимает решения. Спорим, не понимаем друг друга. Ему 28 лет, мне 59-ый год идет. Большая разница", - отметил руководитель ведомства.