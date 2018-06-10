ВИДЕО: Туристы сняли ролик о весеннем путешествии по Карелии

Туристы из Оренбурга сняли ролик о путешествии по весенней Карелии.

"Из всех мест, доступных в апрельской Карелии (мы путешествуем без машины), самой заманчивой нам показалась Рускеала. С ней мы чутка прогадали, так как ожидали увидеть туристический маршрут хотя бы на пару дней, в итоге получили прогулку по асфальту на 2 часа (а перлись мы с 90 л и 65 л рюкзаками). Но сама Карелия — просто невероятное место. Вокруг загадочный северный лес и туман, красивейшие весенние водопады и заботливые пограничники", написал житель Оренбурга Иван Кулешов в паблике "Походы. Выживание. Туризм".