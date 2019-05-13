07:25, 13 Мая 2019
ВИДЕО: У дачного поселка в Карелии ходит медведь, который не боится ни людей, ни машин
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Дачников в Прионежском районе предупреждают об опасном хозяине леса.
На участке дороги между ж/д остановкой 437км и отвороткой с трассы "Кола" в дачный поселок Лучевое-2 замечен медведь.
Выходит на дорогу, людей и машин не боится, написал читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" и прислал видео дикого зверя.
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