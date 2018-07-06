В Финляндии пройдет Чемпионат мира по переноске жен

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Увлекательные соревнования пройдут уже в эти выходные, сообщается в паблике "Консульство Финляндии в Петрозаводске".
В местечке Сонкаярви на востоке Финляндии пройдёт 23-й чемпионат мира по переноске жён.
Придуманное финнами соревнование соберёт 6-7 июля более 80 пар со всего мира. Доказать, что своя ноша не тянет, приедут спортсмены из многих стран, в том числе 4 пары из России.
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