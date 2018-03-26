15:46, 26 Марта 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске прохожие спасли мужчину, который потерял сознание на улице
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В центре Петрозаводска мужчине стало плохо, и он упал на тротуар без сознания.
В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как 23 марта в 21.35 на перекрестке ул.Гоголя-ул.Антикайнена мужчина пытался перейти дорогу, но в какой-то момент ему стало плохо, он потерял равновесие и упал.
Попытки продолжить путь не увенчались успехом. Видимо, началось сильное головокружение, в результате мужчина упал и больше не поднимался.
В бессознательном состоянии его увидели проезжавшие мимо люди, а также прохожие, которые и вызвали скорую помощь.
Врачи приехали быстро. Неравнодушные горожане помогли погрузить мужчину на носилки и разошлись.
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