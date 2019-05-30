ВИДЕО: В поселке Пряжинского района Карелии торжественно открыли новый ФАП

В Верхних Важинах установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в правительстве Карелии.

Вместо старого, изношенного на 100 процентов фельдшерско-акушерского пункта в поселке Важины Пряжинского района установили новый модульный ФАП.

Он оснащен всем необходимым оборудованием. Около 100 местных жителей теперь смогут получать доврачебную и экстренную помощь на новом уровне. Принимать пациентов будет медсестра и врач общей практики, который будет приезжать из святозерской амбулатории.

В этом году в Пряжинском районе появится 5 новых ФАПов, а всего в Карелии - 20. На эти цели из федерального бюджета выделено 57 млн рублей, регионального бюджета - 32 млн рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт построен за счет средств резервного фонда правительства РФ в рамках работы государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. Республика реализует национальный проект "Здравоохранение", одно из направлений которого – повышение доступности медицинской помощи гражданам, независимо от места их проживания.