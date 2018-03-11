ВИДЕО: Водитель сбежал с места ДТП в Петрозаводске, бросив машину

После столкновения двух автомобилей на улице Шотмана в Петрозаводске один из водителей сбежал с места ДТП.

В Петрозаводске на улице Шотмана возле дома № 30 вечером 10 марта произошло столкновение двух автомобилей. После ДТП один из водителей повел себя более чем странно – оставив в машине ключи зажигания, он выскочил на улицу и убежал.

Вот что рассказали очевидцы происшествия порталу ДТП ПТЗ:

"На Шотмана, около 22 часов, двигался нам на встречу со стороны кольца. Выехал на встречку, ударил впереди идущую машину, проехал сотню метров, встал на перекрестке с Железнодорожной. И скрылся с места ДТП, оставив ключи зажигания. Нас осколками посекло. Вызвали ГИБДД".

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела легковой автомобиль, остановившийся на перекрёстке. Водитель бросил автомобиль и убежал по улице Железнодорожная.