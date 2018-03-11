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Новости. Происшествия
14:27, 11 Марта 2018

ВИДЕО: Водитель сбежал с места ДТП в Петрозаводске, бросив машину

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После столкновения двух автомобилей на улице Шотмана в Петрозаводске один из водителей сбежал с места ДТП.

В Петрозаводске на улице Шотмана возле дома № 30 вечером 10 марта произошло столкновение двух автомобилей. После ДТП один из водителей повел себя более чем странно – оставив в машине ключи зажигания, он выскочил на улицу и убежал.

Вот что рассказали очевидцы происшествия порталу ДТП ПТЗ:

"На Шотмана, около 22 часов, двигался нам на встречу со стороны кольца. Выехал на встречку, ударил впереди идущую машину, проехал сотню метров, встал на перекрестке с Железнодорожной. И скрылся с места ДТП, оставив ключи зажигания. Нас осколками посекло. Вызвали ГИБДД".

Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела легковой автомобиль, остановившийся на перекрёстке. Водитель бросил автомобиль и убежал по улице Железнодорожная.

 

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Комментарии

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кир
2018-03-11 15:17:17
В шоке. Был случай, когда в лес убежал водитель после ДТП.
ulrich
2018-03-11 16:43:16
кир,
в шоке от количества выпитого
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