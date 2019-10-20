"Винтажный цех" открылся в Петрозаводске (ФОТО)

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Арт-барахолка "Винтажный цех" работает всего два дня.
В эти выходные, 19 и 20 октября с 11.00 до 17.00 в творческом пространстве "Культура" и в актовом зале Дома профсоюзов на ул.Дзержинского, 3 все любители винтажа, красоты и Hand Made могут посетить "Винтажный цех" и порадовать себя приятными приобретениями.
Здесь и винтажная посуда, предметы декора, текстиль для рукоделия, дамские сумочки, одежда, травяной чай и настоящий мед.
Что можно найти в арт-барахолке, смотрите здесь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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