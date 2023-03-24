Владелец машины, которую завалило снегом с крыши дома в Карелии, отсудил ущерб у управляющей компании

Жителю Питкярантского района удалось доказать в суде, что в ущербе, нанесенному непогодой его автомобилю, виновна жилищная организация.

Житель Питкярантского района обратился в суд с иском к управляющей компании, после того, как его авто повредил сход снега с крыши жилого дома.



В сике мужчина требовал взыскать с жилищной организации ущерб в 35 786 рублей, расходы на оценку в размере шести тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 435 рублей.



Он указал, что в феврале 2022 года с крыши дома сошел неубранный снег, который повредил его автомобиль, припаркованный неподалеку от жилого здания.



Мужчина нанял оценщиков, которые установили стоимость ремонта в 35 786 рублей. Мировой судья в Питкярантском районе иск удовлетворил. Ответчик, управляющая компания, обжаловал это решение, мотивируя тем, что владелец авто, паркуясь у стены дома, на котором лежит снег, проявил грубую неосторожность



Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что вина ответчика установлена, поскольку управляющая компания обязана содержать кровлю дома в нормальном состоянии.



В результате жалоба ответчика была отклонина, управляющей компании придется возместить ущерб, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.