Владелец Сегежского ЦБК за 4 года вложил в модернизацию 14,6 млрд рублей

Компания Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК, инвестировала в модернизацию комбината 14,6 млрд рублей за 2016-2020 годы.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Проведена модернизация варочной установки, построена новая бумагоделательная машина, многотопливный котел, закуплена новая лесозаготовительная и лесовозная техника. Все модернизированное и новое оборудование введено в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
Сколько был создано рабочих мест, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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