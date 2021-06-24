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Владелец Сегежского ЦБК за 4 года вложил в модернизацию 14,6 млрд рублей

Новости. Экономика
09:57, 25 Июня 2021
фото: Segezha Group

Компания Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК, инвестировала в модернизацию комбината 14,6 млрд рублей за 2016-2020 годы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Проведена модернизация варочной установки, построена новая бумагоделательная машина, многотопливный котел, закуплена новая лесозаготовительная и лесовозная техника. Все модернизированное и новое оборудование введено в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Сколько был создано рабочих мест, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-06-25 12:46:41
Новость в прошедшем времени, редкость :) Обычно нас "завтраками" кормят, которые не сбываются :)
Козьма
2021-06-25 10:17:34
И какие улучшения жизни у населения ????
Беня
2021-06-25 12:44:52
Козьма, скажи спасибо шо ухудшений нет. Я могло бы быть, как нефиг делать :)
Гость
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