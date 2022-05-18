Владельцы кинотеатров готовятся к массовому закрытию из-за отказа властей им помочь

Правительство России отказало владельцам кинотеатров в выдаче субсидии, что может привести к массовому закрытию кинотеатров уже в конце мая.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были, и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — сказал Исаев.

По его словам, к концу лета может закрыться большинство кинотеатров. Первые начнут закрываться с «20-х чисел мая», и такая ситуация будет наблюдаться на протяжении всего лета. Он уточнил, что закрыться придется кинотеатрам, у которых слабый репертуар.

Роман Исаев также сказал, что кинотеатры продолжат направлять новые обращения и предложения для поддержки отрасли. «Сейчас это все обсуждается и в ближайшее время, я думаю, мы будем это озвучивать», — заключил он.

Как сообщает «Коммерсантъ», 1 мая АВК заявила, что из-за недостатка репертуара в ближайшие два месяца может закрыться половина российских кинотеатров. Иностранные киностудии, в том числе Warner Bros., Walt Disney, Sony, отменили премьеры своих проектов в России на фоне событий на Украине. Голливудское кино всегда обеспечивало наибольшую долю в выручке российских киносетей. 13 мая гендиректор киносети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васясин сообщил, что сеть ведет переговоры с рядом торговых центров о возможном закрытии своих кинотеатров.