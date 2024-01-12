Владимир Путин: «Культура призвана пробуждать лучшие человеческие качества»

Что будет сделано в Карелии в рамках нацпроекта «Культура».

Президентские национальные проекты учреждены в 2018 году указом Владимира Путина. Они направлены на обеспечение прорывов в научно-техническом и социально-экономическом развитии страны, на повышение уровня жизни граждан и создание возможностей для их самореализации.

Среди нацпроектов, которые реализуются в Карелии, особое место занимает проект «Культура».

Глава государства неоднократно говорил о приоритетах России в этой области: «Государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлении, культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и, главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», – отметил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Работы, которые проводятся в рамках нацпроекта «Культура», неизменно привлекают интерес людей. Они включают в себя строительство и ремонт домов культуры в городах и селах, поддержку детского творчества, помощь театрам и библиотекам.

В Карелии только в прошлом году с помощью президентского проекта были капитально отремонтированы дома культуры в поселках Кубово и Волома, а также Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало в Петрозаводске.

В республике появились модельные библиотеки в Сортавальском и Беломорском районах, технически оснащены четыре музея.

Наверное, наибольший интерес у жителей республики вызвали два виртуальных концертных зала в детских музыкальных школах городов Костомукша и Сортавала. Благодаря современному техническому оснащению посетители залов смогут насладиться представлениями в исполнении лучших музыкантов мира.

В 2024 году работа по проектам будет продолжена. В Суоярви будет проведен капитальный ремонт здания детской школы искусств.

Будет проведен капитальный ремонт домов культуры в поселках Калевала, Идель, Лахколампи.

В Сегеже и в поселке Боровой откроются две модельные библиотеки. Концепция таких библиотек четко описана в национальном проекте «Культура». Это не просто хранилища книг. Каждая из них дает новые возможности для образования и самореализации. Главное в учреждениях нового формата — мультимедийность. Так, наряду с бумажными версиями книг здесь можно познакомиться с их цифровыми копиями — на сайте фонда Национальной электронной библиотеки.

Виртуальные концертные залы откроются в детских школах искусств Лахденпохьи и Сегежи, библиотеках Суоярви и Питкяранты. Будут технически оснащены муниципальные музеи в городах Питкяранта и Сегежа.