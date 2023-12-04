Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия»

Президенту страны представили павильоны, которые отражают культурные особенности каждого региона России

Президент страны Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия», которая начала свою работу на ВДНХ 4 ноября. Глава государства прошел по павильонам, в которых представлены все регионы России.

Во время визита Владимир Путин зашел в павильон № 1, где находится экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Также президент прошелся по залу «Патриотизм», где расположены интерактивные голографические экспонаты, посвященные выдающимся деятелям науки. Владимир Путин также уделил внимание павильону Минпромторга «Сделано НАМИ», где рассказывают о современных достижениях промышленности в регионах.

Отдельные павильоны на выставке есть у Сбера, ВЭБ.РФ, Газпрома, VK, Роснефти. Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Кроме самой выставки, здесь проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты и лекции, а также дни регионов.

«4 декабря исполнился ровно месяц со дня открытия выставки. С этого момента ее посетили 2 000 180 человек. Поток просто невероятный», – рассказала президенту гендиректор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия», где представлены главные достижения нашей страны, будет работать до 12 апреля 2024 года. Стенд Республики Карелия расположен в павильоне № 75. Слоган карельской экспозиции: «Сохраняя традиции – строим будущее», а День Карелии на выставке состоится на выставке 21 декабря.