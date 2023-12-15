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Владимир Путин: в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить миллион высококлассных специалистов

Новости. Общество
15:15, 19 Декабря 2023
фото: © Елена Чирказерова / Telegram

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Президент встретился с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

В конкурсе участвуют лучшие студенты профессиональных учебных заведений, молодые специалисты и старшеклассники. Это самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству.

Финал чемпионата прошёл в Санкт-Петербурге в конце ноября. Студенты колледжей соревновались по 35 компетенциям, школьники от 14 лет – по 20 направлениям, таким как корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, промышленная автоматика, ремонт беспилотных летательных аппаратов и другие.

Вчера, 18 декабря, победители и участники чемпионата встретились в Кремле с Президентом страны Владимиром Путиным. Конкурс «Профессионалы» во многом стал воплощением политики главы государства. Президент открыто пообщался с молодыми специалистам, поинтересовался их профессиональным путём, выслушал инициативы и идеи, узнал о возможных трудностях. Важно, что почти все просьбы победителей связаны с тем, чтобы продолжить своё обучение и профессиональную реализацию.

Общение Владимира Путина с рабочей молодежью, стало устойчивым трендом, а не единичным случаем, показывает особое значение, которое Президент придаёт развитию рабочих специальностей в стране:

«Вы молодые люди, тем не менее вы уже сделали первые шаги, и они оказались успешными для вас, у вас появился какой-то опыт свой собственный на этом пути. Если вы видите, что что-то еще нужно нам добавить, где-то усилить какие-то направления, я буду рад услышать ваши предложения и постараюсь их, безусловно, со своими коллегами реализовать».

По мнению Путина, технологическая революция требует квалифицированных кадров. России нужна новая генерация специалистов, которые владеют современными навыками в сфере новых технологий востребованы во многих сферах новые требования. Президент подчеркнул, что сейчас существует много направлений, связанных с высокими технологиями, которые требуют особого качества работы. Поэтому глава государства создаёт дополнительные возможности для поступления на рабочие специальности.

«Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями – с теми, кто ждёт специалистов высокого класса на своих предприятиях, потому что развиваться крупным, особенно высокотехнологичным предприятиям без этих кадров невозможно. И по программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить миллион таких специалистов», - отметил Путин.

Республику Карелия на конкурсе представляет специалист по работе с молодежью Елена Чирказерова. Она успешно прошла заочный этап конкурса. Теперь Елена в Москве, готовится к очным испытаниям:

«Конкурс «Профессионалы» — самое масштабный чемпионат в России. В заочный этап вошла самопрезентация и решение кейса. Для меня конкурс «Профессионал» - это возможность пообщаться с соперниками, поделиться с ними опытом. Надеюсь качественно выполнить все задания и вернуться в Карелию с победой!»

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