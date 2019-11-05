Житель Петрозаводска, гражданский активист Дмитрий Беленихин написал проникновенный пост о ноябрьских праздниках.

"Когда я был маленьким человеком большой страны, я очень любил ходить на демонстрации, ощущать себя частицей чего-то большого, могучего и нерушимого, быть единым с тысячами радостных людей, примерно с такими же чувствами шествующих по главным проспектам города на площадь Кирова, - пишет Дмитрий Беленихин. - 1 и 9 мая, 7 ноября, красный день календаря...

Малолетние и приспособленцы скажут, что все это было "из-под палки", что не будь партийного принуждения, никто бы и не вышел на улицы великой страны, а предпочел бы просидеть весь день перед ТВ или на даче, но практически любой советский человек скажет вам, что и без партийной дисциплины, люди ощущали себя единой нацией, и большинство из нас, от чистого сердца, и без оголтелой идеологии ждали этих дней и участвовали в празднованиях.

Прошли годы, и те, кому моя страна и великая революция, положившая ей начало, дала счастливое детство, бесплатное образование и медицину, социальную защищенность, и многое другое, развалив СССР, поспешили откреститься от своего прошлого, спешно переродившись из коммунистов и атеистов, в набожных гибких управленцев, все так же шагающих маршем, но уже не с интернационалом, а с "боже царя храни", на устах, и крестным ходом. Обесценив и заменив важнейшие государственные праздники, потратив уйму ресурсов на попытки укоренения в сознании людей значимости новоделов, загоняя на них по спискам то бюджетников, то кадетов, нынешние власти добились лишь разобщенности, отказа от исторической памяти и какой-то гражданской дезориентированности".

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