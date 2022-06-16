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Власти Карелии дополнительно направят более 600 млн рублей на развитие инфраструктуры республики

Новости. Общество
10:54, 23 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Внести соответствующие поправки в бюджет и увеличить расходы Дорожного фонда предложил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Сегодня парламентарии поддержали законодательную инициативу руководителя региона.

Основную часть средств — около 500 млн рублей из федерального бюджета — планируют направить на ремонт дорог. В порядок приведут участок трассы Р-21 «Кола»–Калевала–Лонка от 138 до 151 километра, а также участок дороги Педасельга–Ладва-Ветка с 20 по 38 километр. Кроме того, 70 млн направят на содержание дорог Петрозаводского городского округа, а оставшиеся 25,5 млн вложат в ремонт аварийных мостов на региональных дорогах — их перечень сейчас формируют.

Благодаря внесенным поправкам ещё 100 млн рублей власти Карелии направят на покупку пяти новых троллейбусов для Петрозаводска. Ранее также по поручению Артура Парфенчикова карельской столице выделили средства на приобретение 16 аналогичных машин, так как город нуждается в обновлении автопарка общественного транспорта.

Еще 2,7 млн рублей направят на выполнение проектных работ и инженерных изысканий на лыжной трассе «Фонтаны»: в будущем её планируют выровнять, а также сделать трассу удобной для прогулок и занятий различными видами спорта в любое время года.

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