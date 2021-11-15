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Власти Карелии подсчитали число нападений собак и выступили за их умерщвление

Новости. Общество
09:46, 17 Декабря 2021
фото: © ТАСС / Владимир Смирнов

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В Карелии в 2020 году было зарегистрировано 992 случая нападения собак на людей, и власти считают, что решать эту проблему надо жесткими мерами.

Это следует из выступления замминистра сельского хозяйства Карелии Егора Руппиева в парламенте при обсуждении вопроса об изменениях в законодательстве в области обращения с животными без владельцев.

«Регулярно из Сегежского района и ряда северных районов приходят судебные материалы по поводу возмещения ущерба за причинение вреда, связанного с укусом либо с порчей имущества животными без владельцев», — сказал Руппиев.

Министерство подготовило предложения по ужесточению законодательства в этой сфере. По мнению ведомства, необходимо ввести штрафы для владельцев собак, которые отпускают гулять их без надзора, а к бродячим собакам следует применять процедуру эвтаназии.

По словам Руппиева, по действующему законодательству отловленных на улице животных временно помещают в приюты, стерилизуют, прививают от бешенства и отпускают на волю. Для особо агрессивных собак предусмотрено пожизненно содержание в приюте. Министерство считает, что необходимо установить предельный срок содержания животных в приюте, как Финляндии. Там их содержат 15 суток, и если не объявляются владельцы, собак умерщвляют.

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Комментарии

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1
2021-12-17 10:04:14
Про людей никто так и не подумал ?
Вася
2021-12-17 10:02:54
Как в Финляндии,как в Эфиопии.
кир
2021-12-17 10:02:33
Раньше ездили с сетками, ловили собак и дискуссий никаких не было.
Вася
2021-12-17 10:06:30
кир, С сетками,это нарушение прав животных.
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