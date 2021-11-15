Власти Карелии подсчитали число нападений собак и выступили за их умерщвление

В Карелии в 2020 году было зарегистрировано 992 случая нападения собак на людей, и власти считают, что решать эту проблему надо жесткими мерами.

Это следует из выступления замминистра сельского хозяйства Карелии Егора Руппиева в парламенте при обсуждении вопроса об изменениях в законодательстве в области обращения с животными без владельцев.

«Регулярно из Сегежского района и ряда северных районов приходят судебные материалы по поводу возмещения ущерба за причинение вреда, связанного с укусом либо с порчей имущества животными без владельцев», — сказал Руппиев.

Министерство подготовило предложения по ужесточению законодательства в этой сфере. По мнению ведомства, необходимо ввести штрафы для владельцев собак, которые отпускают гулять их без надзора, а к бродячим собакам следует применять процедуру эвтаназии.

По словам Руппиева, по действующему законодательству отловленных на улице животных временно помещают в приюты, стерилизуют, прививают от бешенства и отпускают на волю. Для особо агрессивных собак предусмотрено пожизненно содержание в приюте. Министерство считает, что необходимо установить предельный срок содержания животных в приюте, как Финляндии. Там их содержат 15 суток, и если не объявляются владельцы, собак умерщвляют.