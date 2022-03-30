Власти Карелии прокомментировали информацию о протечках в Нацбиблиотеке

Капитальный ремонт в Национальной библиотеке Карелии никак не может закончиться из-за некачественно выполненных работ подрядчика, который решил «самоликвидироваться».

Нацбиблиотека требует очередного вмешательства строителей. В помещении предстоит ликвидировать проблему с гидроизоляцией стилобата и подземной части фондохранилища. Чтобы разобраться с неприятностями, потребовалось разработать проект. Устранение протечек обойдется в 28 млн рублей. Идет конкурс по определению подрядчика.

«Нарушение гидроизоляционного слоя. То есть какие-то протечки есть. Намокание стен. Прямо капели как таковой нет», — так обрисовал ситуацию внутри здания заместитель директора по технической эксплуатации Нацбиблиотеки Карелии Артем Артёмов.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен пояснил, что нарушение гидроизоляции обнаружено в подземной части здания со стороны архива. По словам главы регионального Минкульта, угрозы книгам нет, однако сложившаяся ситуация вызывает вопросы к обеспечению нормативов хранения изданий и работы сотрудников. Протечки в Нацбиблиотеке сезонные, также пояснил министр.

«Там вопрос в том, что — надо защитить от протечек (здание). Но так как это фондов касается, вопрос серьезный. Поэтому и средства выделены», — заявил Алесей Лесонен.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».