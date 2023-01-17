Власти Карелии утеплили дом, в котором воспитывают восемь детей

Многодетная семья из Медвежьегорска установила стеклопакеты благодаря государственной поддержке, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Власти Карелии компенсировали многодетной семье из Медгоры затраты на покупку и установку пластиковых окон. Об этом на своей странице в соцсети рассказала министр социальной защиты Ольга Соколова.



«В большой семье воспитывается восемь детей. Им предоставлена материальная поддержка в виде компенсации в размере 120 тысяч рублей в рамках программы «Адресная социальная помощь»», - написала министр.



По ее словам, подрядчик в срок выполнил условия договора. Министр отметила, что компенсация расходов на утепление жилья предоставляется малоимущим семьям, которые воспитывают пять и более детей в возрасте до 18 лет.



Кроме того, господдержка положена семьям с детьми, которые очно обучаются в России до достижения ими возраста 23 лет.



За помощью стоит обращаться в отделение центра социальной работы по месту жительства. Информацию о компенсации можно получить в группе центра соцработы в социальной сети и по номеру телефона 8 (800) 600-00-00.