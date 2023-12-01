Власти Костомукши вновь выступили против контейнерных площадок для мусора

Мэр города горняков заявил, что костомукшане продолжат выносить мусор в пакетах.

Глава Костомукши Сергей Новгородов на своей странице в социальной сети опубликовал заявление о том, как горожане будут выбрасывать мусор. Таким образом он ответил на многочисленные вопросы костомукшан.



«Независимо от уже озвученного мнения Минприроды республики и регионального оператора, администрация округа продолжает твердо придерживаться позиции о необходимости сохранения пакетного сбора мусора и против обустройства контейнерных площадок в Костомукше», — заявил чиновник.



Что касается организации раздельного сбора мусора, то, по словам Новгородова, нужно проработать оптимальные варианты с учетом интересов жителей, мнения администрации и Совета округа, а также особенностей территории. Заседание соответствующей рабочей группы запланировано на январь 2024 года.



Результаты можно узнать в официальном паблике Костомукшского городского округа.