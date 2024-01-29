Власти Петрозаводка призвали владельца убрать незаконно установленный объект

Сносу подлежит нестационарный объект в районе пересечения улиц Судостроительная и Кемская.
Администрация Петрозаводска призывает владельца демонтировать незаконно установленный нестационарный объект, сообщили в официальном паблике мэрии карельской столицы.
Как уточнили в источнике, добровольно освободить занятый земельный участок необходимо своими силами и средствами до 16 февраля.
Сносу подлежит один объект, расположенный в районе пересечения Судостроительной и Кемской улиц.
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