Власти Петрозаводска еще раз обсудят с народом место установки стелы "Город воинской славы"

Накануне Первомая в администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания по вопросу размещения памятной стелы "Город воинской славы", сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В связи с социальной значимостью вопроса размещения памятной стелы в честь присвоения Петрозаводску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" назначено проведение публичных слушаний.

Высказать свое мнение жители карельской столицы смогут 30 апреля в 16.00 по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.2, в большом зале (кабинет 203).