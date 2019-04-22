10:08, 22 Апреля 2019
Власти Петрозаводска еще раз обсудят с народом место установки стелы "Город воинской славы"
Новости по теме
Загрузка...
Накануне Первомая в администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания по вопросу размещения памятной стелы "Город воинской славы", сообщили в пресс-службе городской мэрии.
В связи с социальной значимостью вопроса размещения памятной стелы в честь присвоения Петрозаводску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" назначено проведение публичных слушаний.
Высказать свое мнение жители карельской столицы смогут 30 апреля в 16.00 по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.2, в большом зале (кабинет 203).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
15.04.2019, 11:59
Аналитика
Сегодня 09:47
Политкухня
В сентябре, в Единый день голосования, в столице Карелии состоятся довыборы двух депутатов Петрозаводского городского совета.
18.04.2019 15:39
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
16.04.2019 15:10
Чтиво
18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
20.04.2019 13:36
Комментарии