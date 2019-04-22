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Новости. Общество
10:08, 22 Апреля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска еще раз обсудят с народом место установки стелы "Город воинской славы"

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Накануне Первомая в администрации Петрозаводска состоятся публичные слушания по вопросу размещения памятной стелы "Город воинской славы", сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В связи с социальной значимостью вопроса размещения памятной стелы в честь присвоения Петрозаводску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" назначено проведение публичных слушаний.

Высказать свое мнение жители карельской столицы смогут 30 апреля в 16.00 по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.2, в большом зале (кабинет 203).

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