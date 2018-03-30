Власти Петрозаводска ищут желающих за 3,5 млн отловить 311 бездомных собак

Аукцион на выполнение работ по сокращению популяции бродячих собак состоится 2 апреля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Предлагаемым контрактом предусмотрен отлов 311 безнадзорных животных.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, в настоящее время вылов собак производится по заявлениям горожан.

"В среду 28 марта отловлено шесть особей, вызывавших опасения горожан: в районе улиц Халтурина, Кемской, Щербакова, а на прошлой неделе - собака, мешавшая жителям дома на улице Ровио. Все животные помещены в приют", - рассказала Анна Дудырина.

В этом году объем республиканской субвенции на работы по сокращению популяции бродячих животных увеличен почти на 10%: общая сумма составит более 3,5 млн рублей. Треть из этих денег предполагается направить на расширение инфраструктуры приюта, где запланировано возведение помещения для теплой послеоперационной передержки. Это позволит уже к лету приступить к выполнению запланированной программы по стерилизации отловленных собак.

Горожанам напоминают, что сообщать об агрессивных безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" – 051.