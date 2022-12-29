Власти Петрозаводска назвали городские водоемы, где уже можно выходить на лед

Ледовое покрытие в Петрозаводске сформировалось на Ключевском карьере, озере Логмозеро и Четырёхвëрстном озере.

Об этом сообщили в администрации города.

Выходить на лед на этих водоемах можно, но осторожно.

«Следует учитывать погодные условия, быть внимательными, избегать большого скопления людей. Нельзя допускать к водоемам детей», - предупредили в мэрии.

Также запрещен выезд на лед на автотранспорте и специализированной технике.

На Онежском озере ледовый покров пока не сформировался. Выход на него категорически запрещён.