Власти Петрозаводска обсудят, как избавить улицы города от собачьих экскрементов

Администрация Петрозаводска проведет совещание по вопросам выгула собак и борьбы с безнадзорными животными.

Как сообщили в мэрии, этой теме будет посвящена запланированная на понедельник планерка, которая будет транслироваться в интернете.

С докладом перед горожанами выступит заместитель главы города — председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке: https://vk.com/video-96202416_456240749

Ранее, мэр Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, что этот вопрос был включен в повестку дня после того, как ему стали стали приходить жалобы на неубранные после выгула собак дворы.