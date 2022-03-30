Власти Петрозаводска планируют создать таблички с требованием убирать за собаками

Петрозаводские чиновники совместно с зоозащитниками намерены информировать владельцев животных о культуре поведения.

Зоозащитники предложили мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому определить в карельской столице места для установки информационных стендов, которые будут знакомить горожан с общепринятыми правилами обращения с животными. «Ведь многие до сих пор не понимают, почему стерилизация и кастрация животных — необходима, а самовыгул — опасен», — объяснил инициативу мэр города. Также поступило предложение выполнить макет табличек, призывающих людей убирать за своими питомцами. Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети по итогам встречи с зоозащитниками.

Любарский заявил, что информационные стенды могут появиться на проспекте Ленина и у школы № 55. Таблички с призывами убирать за животными предполагается разместить в самых популярных местах выгула собак. Мэр города пояснил, что авторы инициативы должны предложить дизайн табличек, а мэрия возьмет на себя изготовление.

Владимир Любарский также пообещал создать рабочую группу, в которую войдут зоозащитники и представители мэрии города.

Ранее «Столица на Онего» опубликовала текст о том, как падение доходов населения и стремительный взлёт цен на корма для животных ударят по зоозащите в Карелии.