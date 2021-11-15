Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

- Мы будем разбираться, как нам поступать с троллейбусным депо, которое находится в жилом районе и уже не соответствует тому уровню, к которому город пришёл в результате своего развития, - заявил глава Петрозаводска Владимир Любарский. - Надо думать, каким образом его выносить за пределы города, в одной или двух точках создавать мощности для ремонта троллейбусов. На мой взгляд, сложившаяся схема движения идет в ущерб Троллейбусному управлению, а приоритет должен быть таким, что сначала троллейбусы, а потом уже партнеры, которые на коммерческой основе обслуживают маршруты на автобусах.

- Про перенос троллейбусного депо – интересная тема. В кулуарах говорят, что этот кусок земли очень понравился застройщикам, и они хотели бы организовать там жилищное строительство. Именно поэтому будет убираться с Московской троллейбусное депо?

- Кто является автором этих теорий, пускай туда сначала придёт своими ногами, увидит и поймёт, что это проще снести, чем отремонтировать. На самом деле там все в полуаварийном и нерабочем состоянии. И наши предшественники это понимали. Они думали о том, чтобы перенести троллейбусное депо, а будет ли там жильё, или общественно-деловая застройка, это уже предмет Генплана и общественных слушаний.

Никто из застройщиков на сегодняшний день к нам не приходил: «Давайте мы там что-нибудь построим». Но сама логика диктует, что троллейбусное депо там не должно находиться.

О том, какие еще планы существуют у властей Петрозаводска в рамках реализации транспортной реформы, читайте здесь.