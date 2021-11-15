890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года
Сегодня 08:30

Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину

Новости. Общество
13:54, 08 Января 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

- Мы будем разбираться, как нам поступать с троллейбусным депо, которое находится в жилом районе и уже не соответствует тому уровню, к которому город пришёл в результате своего развития, - заявил глава Петрозаводска Владимир Любарский. - Надо думать, каким образом его выносить за пределы города, в одной или двух точках создавать мощности для ремонта троллейбусов. На мой взгляд, сложившаяся схема движения идет в ущерб Троллейбусному управлению, а приоритет должен быть таким, что сначала троллейбусы, а потом уже партнеры, которые на коммерческой основе обслуживают маршруты на автобусах.

- Про перенос троллейбусного депо – интересная тема. В кулуарах говорят, что этот кусок земли очень понравился застройщикам, и они хотели бы организовать там жилищное строительство. Именно поэтому будет убираться с Московской троллейбусное депо?

- Кто является автором этих теорий, пускай туда сначала придёт своими ногами, увидит и поймёт, что это проще снести, чем отремонтировать. На самом деле там все в полуаварийном и нерабочем состоянии. И наши предшественники это понимали. Они думали о том, чтобы перенести троллейбусное депо, а будет ли там жильё, или общественно-деловая застройка, это уже предмет Генплана и общественных слушаний.

Никто из застройщиков на сегодняшний день к нам не приходил: «Давайте мы там что-нибудь построим». Но сама логика диктует, что троллейбусное депо там не должно находиться.

О том, какие еще планы существуют у властей Петрозаводска в рамках реализации транспортной реформы, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске
03.01.2022, 19:40
Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 08:30
Обществоведение
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года
"Столица на Онего" представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы наши чиновники, депутаты, политики и бизнесмены произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Вся аналитика

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»