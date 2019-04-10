Власти Петрозаводска предупредили, что снесут гараж на Древлянке

Администрация карельской столицы сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленного гаража, расположенного в районе здания №43 по ул. Хейкконена, добровольно, своими силами и средствами до 22 апреля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.