Власти Петрозаводска предупредили, что снесут гараж на Древлянке

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Администрация карельской столицы сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.
Администрация предлагает владельцу самовольно установленного гаража, расположенного в районе здания №43 по ул. Хейкконена, добровольно, своими силами и средствами до 22 апреля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.
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