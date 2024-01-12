Власти Петрозаводска продолжают вычищать Перевалку от незаконных построек

В этот раз мэрия занялась гаражом на улице Зеленой.

Администрация столицы Карелии просит владельца демонтировать незаконно установленный гараж у дома № 34 по Зеленой улице.



Освободить занятый земельный участок необходимо до 29 января, сообщили в петрозаводской администрации.



При этом городские власти ссылаются на документ от 25 апреля 2011 года «Порядок демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска».



