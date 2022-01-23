Власти Петрозаводска убирают гаражи в одном из районов города

Владельцам построек предлагается демонтировать их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска обратилась с призывом к владельцам незаконно установленных гаражей в районе домов № 15 и 15А на Бесовецкой улице, самостоятельно демонтировать конструкции. Всего убрать необходимо 4 гаража и контейнер.

Добровольно освободить занятые земельные участки необходимо в срок до 7 октября.

В Петрозаводске продолжается благоустройство города. При этом в администрации столицы Карелии не располагают конкретной информацией о том, что за объект появится на набережной Варкауса, где ранее была снесена постройка магазина бытовой техники.