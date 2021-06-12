Власти Петрозаводска усилили контроль за соблюдением ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом

Контроль за организацией антиковидных мероприятий на территории Петрозаводска усилен, сообщили в городской администрации.

В связи с ухудшением эпидситуации на территории Карелии введены дополнительные антиковидные меры, напомнили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с распоряжением главы республики, работодателям рекомендуется переводить сотрудников, в первую очередь - граждан старше 60 лет, на дистанционную форму работы. Также следует установить график, позволяющий избегать скопления людей в коллективах.



Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить во время их проведения социальное дистанцирование и использование участниками средств индивидуальной защиты. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Карелии: https://gov.karelia.ru/upload/iblock/b56/335_r.pdf.



Власти Петрозаводска напоминают, что на объектах торговли и сферы услуг по-прежнему действуют ограничительные меры, в том числе - масочный режим и соблюдение социальной дистанции.



Контроль за организацией противоэпидемических мероприятий на территории Петрозаводска усилен.