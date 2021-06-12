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Власти Петрозаводска усилили контроль за соблюдением ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
12:58, 13 Июня 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Контроль за организацией антиковидных мероприятий на территории Петрозаводска усилен, сообщили в городской администрации.

В связи с ухудшением эпидситуации на территории Карелии введены дополнительные антиковидные меры, напомнили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с распоряжением главы республики, работодателям рекомендуется переводить сотрудников, в первую очередь - граждан старше 60 лет, на дистанционную форму работы. Также следует установить график, позволяющий избегать скопления людей в коллективах.

Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить во время их проведения социальное дистанцирование и использование участниками средств индивидуальной защиты. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Карелии: https://gov.karelia.ru/upload/iblock/b56/335_r.pdf.

Власти Петрозаводска напоминают, что на объектах торговли и сферы услуг по-прежнему действуют ограничительные меры, в том числе - масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Контроль за организацией противоэпидемических мероприятий на территории Петрозаводска усилен.

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Комментарии

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кир
2021-06-13 13:35:07
Покоя уже не будет.
drug
2021-06-13 13:21:03
Обращаюсь к представителям власти !
Не допустимо снова закрывать противотуберкулезный диспанцер, нельзя допускать полного заполнения инфекционной больницы. Обратите внимание - начали массово болеть дети- а детские больницы тоже не резиновые. Люди болеют - есть плановые обследования и операции.
Из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране необходимо срочно к августу перепрофилировать САНАТОРИЙ в микрорайоне Ключевая под прием и лечение коронавирусных больных.
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