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Власти решили закрыть несколько групп еще в двух детских садах в Карелии из-за коронавируса

Новости. Общество
15:20, 05 Декабря 2020
фото: pixabay
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Администрация Костомукши решила закрыть несколько групп в детских садах "Кораблик" и "Золотой ключик".

Об этом сообщается на официальной странице костомукшской мэрии Вконтакте

"По информации Управления образования КГО, с 7 декабря приостанавливается деятельность группы № 8 детского сада "Кораблик" и групп № 9 и № 10 д/с "Золотой ключик" в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди воспитанников и педагогов", - говорится в сообщении.

Власти города обратились к родителям детей с просьбой  соблюдать "масочный" режим и другие меры профилактики.

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