Власти решили закрыть несколько групп еще в двух детских садах в Карелии из-за коронавируса

Администрация Костомукши решила закрыть несколько групп в детских садах "Кораблик" и "Золотой ключик".

Об этом сообщается на официальной странице костомукшской мэрии Вконтакте



"По информации Управления образования КГО, с 7 декабря приостанавливается деятельность группы № 8 детского сада "Кораблик" и групп № 9 и № 10 д/с "Золотой ключик" в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди воспитанников и педагогов", - говорится в сообщении.



Власти города обратились к родителям детей с просьбой соблюдать "масочный" режим и другие меры профилактики.