Власти России призвали нефтекомпании сдержать рост цен на топливо

На фоне аварии на одном из крупнейших НПЗ России оптовая стоимость бензина начала расти.

По данным «Ъ», на совещании у вице-премьера Александра Новака на прошлой неделе чиновники призывали нефтекомпании не повышать стоимость топлива на заправках. Совещание было созвано в связи с возможным влиянием аварии на Нижегородском НПЗ на рынок бензина. Более существенных шагов регуляторы пока не готовят, ограничившись рекомендациями компаниям по насыщению рынка топливом. Хотя бензин умеренно дорожал на бирже почти весь январь, эксперты пока не ожидают роста цен на топливо на АЗС.

Регуляторы призвали нефтяников не повышать стоимость топлива на АЗС, рассказали несколько собеседников «Ъ» по итогам совещания у вице-премьера РФ по ТЭКу Александра Новака с представителями нефтекомпаний 19 января.

Ключевым драйвером для подорожания топлива на бирже, который влияет и на его цену на АЗС, является снижение выпуска бензина на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа из-за вывода из строя одной из двух установок каталитического крекинга. На второй установке также наблюдались неполадки, однако к настоящему моменту выпуск бензина на ней практически полностью восстановлен. В пресс-релизе правительства по итогам совещания у господина Новака были отмечены «стабилизация цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита».

Сейчас оптовая стоимость бензина находится на уровне конца февраля 2023 года, но на фоне аварии на Нижегородском НПЗ она росла на протяжении всей прошлой недели.

19 января стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже увеличилась на 1,8% и 1,6%, до 48,4 тыс. и 45,3 тыс. руб. за тонну соответственно.

Ряд собеседников «Ъ» ожидали, что правительство назовет конкретные шаги по насыщению рынка бензином АИ-95, но этого не произошло. В сообщении правительства было сказано о планах нефтяников по наращиванию выпуска бензина и дизтоплива в 2024 году, а также об оптимизации сроков и графиков ремонтов НПЗ.

В Минэнерго прежде заявляли о возможном перенаправлении части экспорта бензина на внутренний рынок. Из-за аварии на Нижегородском НПЗ поставки бензина АИ-95 на рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн в месяц, при этом ЛУКОЙЛ начал скупать бензин у других производителей для снабжения собственных АЗС.