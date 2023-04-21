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Власти России выразили надежду на доброе будущее в отношениях с Финляндией

Новости. Политика
20:30, 07 Июля 2023
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

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В Кремле прокомментировали слова президента Финляндии о полном уходе финских компаний с российского рынка.

Россия надеется на доброе будущее в отношениях с финским народом, когда «ослепление русофобией» в этой стране пройдет. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова президента Финляндии Саули Ниинистё, который ранее заявил, что уход финских компаний из России оказался неэффективным, и дать совет Ниинистё и этим компаниям. «Мы не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии, — отреагировал Песков. — Его выбирал народ Финляндии, который, кстати, нам очень близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое, и мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдет».

В отношении слов финского президента о том, что уход компаний из России не принес никакой пользы, пресс-секретарь президента РФ заметил, что «российские компании и бизнесмены, которые занимают место, освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских, компаний, на российском рынке, не согласятся». «Они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе», — добавил Песков.

Ниинистё в интервью газете Le Monde заявил, что «ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России», и выразил сожаление, что «это не оказалось эффективным инструментом». Ниинистё добавил, что Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, полагая, что санкции «разрушат российскую экономику».

В четверг стало известно, что Финляндия с 10 июля вновь ужесточает правила въезда для россиян, новые меры коснутся российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

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