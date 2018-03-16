Власти заявили об отсутствии проблем с очисткой дорог в Муезерском районе

Премьер-министр Карелии Александр Чепик провел оперативное совещание, посвященное состоянию дорог в населенных пунктах республики.

"На совещании обсуждались вопросы по организации расчистки дорог к населенным пунктам после обильного снегопада, прошедшего в северных районах республики", - сообщили в правительстве.

О ситуации в своих районах в режиме видеосвязи докладывали руководители муниципальных образований.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации продолжает функционировать в Беломорском и Муезерском районах. В Сегежском районе по-прежнему режим повышенной готовности.

"На территории Муезерского района проблемных вопросов по очистке дорог нет. Дорожными службами обеспечен подъезд к каждому населенному пункту. В Беломорском районе продолжаются работы по очистке двух дорог. В Сегежском районе дорожная техника расчищает и расширяет путь к поселку Валдай", - отметили в правительстве.

На федеральных трассах, проходящих по территории Карелии, работает 87 единиц техники. На автодорогах в Сегежском районе – 19 единиц, в Беломорском – 13, в Муезерском – 6.